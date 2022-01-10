В Киргизии заявили, что пятерых граждан страны задержали на территории Казахстана

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Пятеро киргизских граждан были задержаны за последнее время на территории Казахстана. Об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство Киргизии.

"Министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан 5 граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, МИД Киргизии "продолжает работу по оказанию содействия" желающим вернуться на родину гражданам республики и находится на постоянной связи с соотечественниками, проживающими в Нур-Султане, Актобе, Атырау, Актау, Костанае, Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре и Караганде.

"Работа по оказанию консульско-правового содействия затрудняется из-за проводимых компетентными органами казахстанской стороны антитеррористических мероприятий, введенных ограничительных мер по передвижению гражданских лиц и транспортных средств, а также отсутствия интернета, мобильной и стационарной связи", - сообщили в ведомстве. При этом в нем напомнили, что со стороны МИД оказывается гуманитарная помощь гражданам республики, проживающим в Алма-Ате и оказавшимся в "трудной жизненной ситуации".

С начала января при содействии киргизского МИД из Казахстана были эвакуированы более 60 граждан Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.