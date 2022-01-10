В ДНР пострадавшим в результате военной агрессии Киева выплатили почти 1 млрд рублей

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей выплачено с 2014 года в качестве компенсаций за вред жизни и здоровью жителей Донецкой народной республики (ДНР), причиненный военными действиями Киева в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в министерстве труда и социальной политики Донецкому агентству новостей.

"Общая сумма единовременных компенсаций, выплаченных пострадавшим от украинской агрессии жителям ДНР, с 2014 года составила 985,7 млн рублей. Было 14 этапов частичных выплат", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что только за прошлый год на эти цели было направлено 301,2 млн рублей.

Единовременные компенсации выплачиваются в ДНР с 2014 года. Выплаты положены семьям погибших либо умерших, в том числе военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел ДНР, вследствие агрессии Киева, гражданским лицам, признанными инвалидами вследствие ранения или увечья, полученного в результате агрессии, а также раненным и контуженным, но не признанным инвалидами.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции, которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.