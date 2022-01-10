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Протесты в Казахстане

В посольстве Киргизии сообщили о смерти гражданина страны в ходе беспорядков в Казахстане

По данным диппредставительства, Азиза Мусаева убили возле площади Республики во время возвращения домой от родственников

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Гражданин Киргизии погиб во время произошедших на территории Казахстана массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизском посольстве в Нур-Султане.

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"6 января в Алматы погиб гражданин нашей республики Азиз Мусаев", - заявил сотрудник диппредставительства.

По его данным, погибший работал тренером по фитнесу в одном из спортивных клубов Алма-Аты. Он был убит неизвестными возле площади Республики во время возвращения домой от родственников.

В настоящее время решается вопрос об отправке тела погибшего на родину.

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