В Минобороны Швеции исключили компромиссы по сотрудничеству с НАТО

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Компромиссов по вопросу сотрудничества Швеции с НАТО не будет. Об этом в понедельник заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая на общенациональной конференции "Народ и оборона", которая из-за пандемии проходит в формате онлайн.

Он отметил, что Швеции необходимо сотрудничать с НАТО, а также что ЕС является для нее важнейшей платформой для решений в области политики безопасности. "Наша стратегия заключается в выстраивании безопасности совместно с другими странами. Сегодня мы являемся уважаемым партнером, который помогает обеспечению безопасности. То, что мы делаем, является нашим собственным выбором и основывается на решениях парламента Швеции. Так это будет и в будущем, по этому вопросу возможности для компромиссов отсутствуют", - пояснил министр.

Он также утверждал, что действия России якобы угрожают существующей системе европейской безопасности и подрывают международное право. "Вся европейская система безопасности подвержена сомнению и угрозе из-за действий России", - сказал Хультквист.

В своей речи он затронул требования, предъявляемые Россией к НАТО, и ситуацию на Украине, а также подчеркнул право каждого государства на суверенитет, согласно принципам ООН. "Как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия должна ощущать особую ответственность за поддержание принципов ООН", - сказал Хультквист.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. Соглашение предусматривает обеспечение Швецией безопасности Сил быстрого реагирования на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что королевство создаст необходимые условия для работы служб обеспечения и логистики, например, поставки продовольствия или боеприпасов.