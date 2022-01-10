В Киеве сообщили, что хотят обсудить на заседании комиссии Украина - НАТО

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Киев на заседании комиссии НАТО - Украина в понедельник намерен обсудить ситуацию на границе с Россией, а также переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня я намерена прояснить ситуацию в области безопасности вдоль границ Украины и на территории Украины. В том числе речь идет о выполнении минских соглашений и "нормандских" соглашений (между Германией, Россией, Украиной, Францией - прим. ТАСС)", - сообщила она.

По словам Стефанишиной, Украина по-прежнему "наблюдает российское скопление войск" на границе, а также якобы готовность РФ "начать военную операцию".

Комиссия НАТО - Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия - НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации, посвященные российской инициативе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.