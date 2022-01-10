Украина не считает, что перспектива ее членства в НАТО может быть темой переговоров с РФ

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина имеет право самостоятельно выбирать путь присоединения к альянсам, и это, по ее мнению, не может быть темой переговоров НАТО с Россией. Об этом она заявила в понедельник в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО - Украина.

"Главная позиция Украины в том, что у нас есть суверенное право выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и присоединения к союзам. Это закреплено в нашей конституции, и это поддерживает большинство нашего населения. Это не тема для переговоров", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что позиция Киева заключается в том, Россия не может ставить условия, связанные с вопросом возможного членства Украины в НАТО. "Требования России к союзникам не являются переговорной позицией. Они не имеют права ставить условия. Мы видим, что Россия хочет перевести дискуссию и хочет обеспечить невыполнение минских соглашений, Россия пытается выдвинуть свою повестку дня. Обсуждение гарантий безопасности должно начаться с вывода российских войск с украинской территории", - заявила она, в очередной раз обвинив Россию якобы в агрессии против Украины.

По мнению представителя украинского правительства, условия России по гарантиям безопасности не укладываются в систему НАТО. "Требования, выдвигаемые Россией, направлены на подрыв основополагающих принципов демократических стран и принципов НАТО. Мы считаем, что Россия неверно представляет себе ситуацию, и мы надеемся на страны НАТО, на их единство и на их способность обеспечить защиту безопасности в Европе", - подытожила она.

Комиссия НАТО - Украина собралась перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия - НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации, посвященные российской инициативе.