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Протесты в Казахстане

Бербок: ЕС не заинтересован, чтобы страны Центральной Азии были зависимы от России или КНР

По словам главы МИД ФРГ, столь стремительная эскалация событий в Казахстане "всех шокировала"

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Европейский союз должен поддерживать "тесный обмен мнениями" по ситуации в Казахстане. Об этом заявила в понедельник в Риме глава МИД ФРГ Анналена Бербок, слова которой транслировал немецкий телеканал Phoenix.

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"Абсолютно точно, что не в интересах Европы, чтобы страны Центральной Азии попали под одностороннюю зависимость от России или Китая", - сказала она. По словам министра, столь стремительная эскалация событий в Казахстане "всех шокировала".

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

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