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Кризис на Украине

Глава МИД ФРГ заявила, что для деэскалации на Украине нужен диалог

По словам Анналены Бербок, западные партнеры "почти ежедневно" ведут консультации по этой теме

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Дипломатия необходима для решения украинского конфликта. Об этом заявила в понедельник в Риме глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Ясно, что единственный путь к выходу из кризиса идет через диалог, и что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы серьезные последствия", - сказала она.

По ее словам, западные партнеры "почти ежедневно" ведут консультации по этой теме.

Переговоры о евробезопасности

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

В Вашингтоне заявили, что президенты согласовали последовательность диалога: 10 января начались российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Представитель американской администрации отметил на брифинге, что разговор Путина и Байдена был призван задать тон предстоящего "дипломатического взаимодействия".

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