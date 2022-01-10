Тегеран готовится к пятому раунду переговоров с Эр-Риядом по нормализации отношений

БЕЙРУТ, 10 января . /ТАСС/. Проведение пятого раунда переговоров по нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией стоит в повестке дня иранского внешнеполитического ведомства. Об этом, как передало агентство IRNA, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. По его словам, "идет подготовка к очередному раунду двусторонних контактов, который пройдет в Багдаде".

"Иран стремится к хорошим отношениям с Саудовской Аравией, несмотря на существующие разногласия по ряду региональных проблем", - отметил иранский дипломат.

6 января в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что ирано-саудовский диалог носит конструктивный характер. По его словам, "Тегеран готов нормализовать отношения с Эр-Риядом в любой момент".

Руководитель иранской дипломатии указал, что результатом прошедших в конце 2021 года двусторонних контактов станет возвращение в ближайшее время в Джидду представителя Ирана при Организации исламского сотрудничества. Он также высказался за проведение конференции в четырехстороннем формате с участием Ирана, Саудовской Аравии, Египта и Турции по актуальным региональным проблемам.

Визиты в Оман и Китай

По информации IRNA, Абдоллахиян прибыл в понедельник в Маскат, где проведет переговоры со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди. В заявлении журналистам в аэропорту глава иранского МИД отметил, что обсудит в Маскате перспективы реализации подписанного в 2011 году в Ашхабаде соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном.

К концу недели планируется визит министра иностранных дел Ирана в Пекин. Как сообщил в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики, основной темой на переговорах станет обсуждение ирано-китайского соглашения "о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Этот документ был подписан 27 марта 2021 года в Тегеране, срок его действий составляет 25 лет.