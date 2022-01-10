{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане
Обновлено 

Генсек ОДКБ встретится с руководством Казахстана во время поездки в страну

В ходе поездки Станислав Зась также побывает в Алма-Ате, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит с 11 по 13 января Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"11-13 января с. г. состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан для изучения положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством государства, а также и командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - сказал он.

Как уточнил Зайнетдинов, в ходе поездки запланированы встречи и обсуждение ситуации в Казахстане с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента - секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

"Также Станислав Зась побывает в Алматы, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС", - отметил пресс-секретарь.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью