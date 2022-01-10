Генсек ОДКБ встретится с руководством Казахстана во время поездки в страну

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетит с 11 по 13 января Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"11-13 января с. г. состоится рабочая поездка генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан для изучения положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством государства, а также и командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - сказал он.

Как уточнил Зайнетдинов, в ходе поездки запланированы встречи и обсуждение ситуации в Казахстане с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником президента - секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

"Также Станислав Зась побывает в Алматы, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС", - отметил пресс-секретарь.