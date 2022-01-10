Партия Порошенко требует срочно заслушать в Раде президента и премьера

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Фракция политической партии "Европейская солидарность" экс-президента страны Петра Порошенко требует провести внеочередное заседание Верховной рады, на котором заслушать отчеты президента страны Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, а также других представителей власти. Об этом заявил в понедельник сопредседатель фракции Артур Герасимов на брифинге, который транслировался на странице партии в Facebook.

"Мы обращаемся с письмом к главе Верховной рады с тем, чтобы срочно было созвано внеочередное заседание Верховной рады, для этого мы будем получать подписные листы и собирать подписи депутатов", - сказал он. Герасимов заявил, что его соратники требуют заслушать отчет президента "о состоянии обороны и внешней политики государства в условиях эскалации вооруженной агрессии РФ". Кроме того, в партии требуют отчета премьера "о мерах, которые принимаются для преодоления кризисных явлений в экономике и роста цен, в том числе на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги".

Другими требованиями фракции являются отчет министра обороны о состоянии обеспеченности ВС Украины горюче-смазочными материалами, выполнении гособоронзаказа, отчет министра энергетики о состоянии энергетической отрасли страны в отопительный сезон. Герасимов сообщил, что партия требует также отчета других глав министерств и ведомств.

Как ожидается, плановые пленарные заседания парламента Украины возобновятся с 25 января.