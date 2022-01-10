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Протесты в Казахстане

В Минске задержали двух мужчин за оскорбления миротворцев страны в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о необходимости пресекать попытки выставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане оккупантами

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске двух мужчин за оскорбления и угрозы в адрес белорусских военных, направленных в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом сообщило в понедельник МВД Белоруссии.

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"Правоохранители устанавливают лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как проинформировали в МВД, "большинство "диванных" комментаторов являются подписчиками экстремистских Telegram-каналов, социально неустроенные и нереализованные в жизни".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил о необходимости пресекать попытки выставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане оккупантами. "Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим такие попытки уже предпринимаются", - сказал Лукашенко.

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