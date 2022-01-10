СМИ: семьям погибших силовиков в Казахстане выделят квартиры

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Семьи сотрудников силовых структур Казахстана, погибших во время массовых беспорядков, получат квартиры от государства. Об этом сообщил в понедельник телеканал " Хабар-24 " со ссылкой на Союзе строительной отрасли Казахстана.

По данным этой организации, инициативу поддержали 11 казахстанских строительных компаний и фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совместно с участниками Союза строительной отрасли.

"Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алматы, двух-, трехкомнатные квартиры", - сообщил председатель правления Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаев. "По количеству квартир информацию мы пока еще полностью не получили от государственных органов. Как только получим полный перечень, мы еще раз подтвердим. Мы намерены выдать квартиры всем семьям погибших полицейских и военнослужащих", - заверил Сауранбаев.

Как сообщил в понедельник на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Токаев, в результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, свыше 1 300 силовиков ранены.