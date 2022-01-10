NYT: Боррель предложил странам ЕС выработать свои предложения по безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил главам МИД стран Евросоюза подготовить собственные, отдельные предложения по европейской безопасности. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

Как утверждает издание, соответствующее письмо Боррель направил министрам некоторое время назад, хотя и не уточняет, когда именно. В письме он также уведомляет коллег, что инициировал контакты с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, по мнению Борреля, главной площадкой для переговоров должна была стать ОБСЕ, а не НАТО. Глава европейской дипломатии подчеркивал, что эти меры должны привести к тому, что голос европейских стран будет услышан в ходе выработки новых правил безопасности на континенте.

Однако, отмечает The New York Times, хотя Боррель подчеркивал, что такая работа должна была бы вестись в полной координации с НАТО, его предложения не встретили поддержку у всех адресатов. Некоторые из них остались недовольны попыткой ЕС играть наднациональные функции и формулировать внешнюю политику для отдельных стран, входящих в объединение.

10 января прошла первая встреча в рамках российско-американских переговоров в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.