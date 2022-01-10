Шерман рассказала, что Казахстан на встрече с Рябковым не обсуждался

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не обсуждали ситуацию в Казахстане на своей встрече в Женеве. Об этом Шерман заявила в понедельник на специальном телефонном брифинге по итогам переговоров.