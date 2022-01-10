Шерман рассказала, что Казахстан на встрече с Рябковым не обсуждался

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не обсуждали ситуацию в Казахстане на своей встрече в Женеве. Об этом Шерман заявила в понедельник на специальном телефонном брифинге по итогам переговоров.
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"Сегодня тема Казахстана не поднималась", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.