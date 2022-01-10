США планируют переговоры с правительством РФ после консультаций по безопасности

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Представители администрации США намерены провести дополнительные переговоры с российским правительством по итогам ряда посвященных вопросам безопасности встреч, которые проходят на этой неделе. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Мы внимательно изучим все эти дискуссии [по безопасности], которые пройдут на этой неделе. Мы проанализируем их все. Я ожидаю, что с учетом всего этого, обсудив [эти вопросы] с нашими партнерами и союзниками в НАТО, в ОБСЕ, мы затем проведем дальнейшие переговоры с российским правительством и примем решение о наилучшем пути продвижения вперед", - сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.