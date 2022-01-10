США ввели санкции против 116 лиц, причастных к "подрыву демократии в Никарагуа"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США запретили въезд 116 лицам, причастным, как считает Вашингтон, к "подрыву демократии в Никарагуа". Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкена распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"США будут использовать дипломатические и экономические инструменты для восстановления демократии и соблюдения прав человека в Никарагуа. С этой целью Госдепартамент предпринимает меры по введению визовых ограничений в отношении 116 лиц, причастных к подрыву демократии в Никарагуа", - говорится в заявлении.

В список персон нон грата входят мэры, прокуроры, ректоры университетов, а также сотрудники полиции, руководители тюрем и военачальники.

7 ноября в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы. За голосованием наблюдали более 200 наблюдателей из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки. Согласно результатам подсчета более 99% голосов, кандидатуру действующего главы государства Даниэля Ортеги на президентских выборах поддержали 75,87% избирателей, а его партия "Сандинистский фронт национального освобождения" получила 75 из 91 места в Национальной ассамблее (парламенте).

Президент США Джо Байден подверг критике процедуру проведения выборов в Никарагуа, назвав их несвободными, а в ЕС заявили, что не признают их результаты.