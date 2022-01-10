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ООН: международные нормы должны соблюдаться по отношению к задержанным в Казахстане

ООН, 10 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выступает за то, чтобы правосудие в отношении задержанных в Казахстане осуществлялось согласно международным нормам. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем отслеживать развитие событий. Я считаю, что важно, чтобы по отношению к задержанным, где бы они ни находились, применялось правосудие в соответствии с международными нормами", - сказал Дюжаррик.

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