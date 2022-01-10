Боррель: США заверили ЕС, что он будет частью любых переговоров с Россией по безопасности

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Евросоюз получил заверения от Соединенных Штатов о том, что без активного участия Брюсселя на переговорах Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности ничего не будет согласовано. Об этом заявил в понедельник в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Эти предложения России представляют проблему для ЕС. Во-первых, потому что они противоречат основному принципу европейской архитектуры безопасности и, во-вторых, потому что Россия намеренно исключила ЕС из любого участия. Но в то же время вчера вечером я получил заверения от госсекретаря [США Энтони] Блинкена, что ЕС и его члены будут частью любых переговоров с Россией, что ничего не будет согласовано без наших активных действий, координации и участия", - сказал глава европейской дипломатии.