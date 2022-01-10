Судья от России в Европейском суде по правам человека Михаил Лобов принес присягу

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Михаил Лобов, представляющий в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Россию, принес присягу. Об этом сообщил ЕСПЧ в понедельник в Twitter.

"Судьи, избранные от Хорватии и Российской Федерации, Давор Деренчинович и Михаил Лобов соответственно принесли присягу в понедельник 10 января", - говорится в сообщении.

В ЕСПЧ напомнили, что судьи выбираются Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) из трех кандидатов, которые предлагают государства. Судьи избираются на девятилетний срок.

Лобов являлся руководителем департамента политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права Совета Европы. Он был избран в состав ЕСПЧ в конце сентября 2021 года.