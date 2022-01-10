Боррель допустил, что РФ не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил возможность того, что Россия якобы не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. Об этом он заявил в вышедшем в эфир в понедельник интервью радиостанции Би-би-си .

"Возможно, что это так. Это могло бы быть разумным объяснением произошедшего и происходящего, - утверждал Боррель, отвечая на вопрос о том, могла ли Россия целенаправленно выдвинуть неприемлемые для Запада требования, чтобы переговоры провалились. - Российские предложения, безусловно, противоречат общим принципам Хельсинкской декларации 1975 года, которая была подписана Советским Союзом, поэтому российская сторона не может заявить, что это соглашение было заключено в момент, когда Россия находилась в ослабленном положении, и поэтому хочет его пересмотреть".

Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет добиваться сплочения своих членов в ситуации, когда Россия, по его словам, вновь стремится поделить Европу на сферы влияния.

Касаясь событий в Казахстане, Боррель добавил, что РФ может использовать их для усиления своего влияния на постсоветском пространстве. "Как показывает опыт, если русские приходят, то их трудно заставить уйти", - сказал он.

В понедельник в Женеве состоялись российско-американские переговоры, посвященные гарантиям безопасности. Совет Россия - НАТО соберется в Брюсселе 12 января, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.