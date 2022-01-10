{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Белом доме заявили, что российско-американские консультации в Женеве были откровенными

Российско-американские консультации в Женеве были откровенными - Белый дом.

Новость дополняется

Теги
СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
США в Женеве предложили несколько идей по двусторонним мерам для улучшения безопасности
Читать полностью