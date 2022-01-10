Политсоветники из Франции и ФРГ прибыли в Киев

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Внешнеполитические советники лидеров стран нормандского формата, Германии и Франции, прибыли в Киев и проводят встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале украинского президента Владимира Зеленского.

"Руководитель офиса президента Андрей Ермак начал встречу с прибывшим в Украину с визитом советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, - говорится в сообщении. - В начале встречи Андрей Ермак приветствовал гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог".

В субботу Андрей Ермак сообщил, что политические советники лидеров стран - участниц нормандского формата - Франции и ФРГ - посетят Киев. Ермак также сообщил, что за последние два дня провел телефонный разговор с Йенсом Плетнером и Эмманюэлем Бонном. По словам Ермака, они договорились продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации. По словам главы офиса Зеленского, после этого он также побеседовал с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, с которой обсудил актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак провел в четверг в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Козак сообщил по итогам переговоров, что стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны. Собеседники также заявили о необходимости добиться полного выполнения Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Также ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует провести новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что факт переговоров политических советников лидеров стран - участниц нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) позитивен, но ни о каких прорывах речь не идет.