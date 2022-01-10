В Пентагоне считают, что на границе России и Украины еще наблюдается сосредоточение сил РФ

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Значительное количество российских сил все еще сосредоточено близ границ с Украиной, никаких серьезных изменений в этом вопросе нет. С таким утверждением выступил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не наблюдаем каких-либо серьезных изменений касательно расстановки российских сил в пограничных районах вокруг Украины", - отметил он.

Тогда один из журналистов заявил, что "поступали сообщения о том, что некоторые российские военные, [которые находились] вокруг Украины, были направлены в Казахстан". "Я не знаю <...>. Я тоже видел эти сообщения. <...> Я с уверенностью могу сказать, что мы не наблюдали какого-то снижения. У них по-прежнему там значительное количество сил", - ответил Кирби.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.