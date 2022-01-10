Пентагон поддержал обсуждение с РФ вопроса о размещении ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны США поддерживает обсуждение с Россией вопросов размещения ракет в Европе. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник на брифинге.

"Безусловно, мы знаем и поддерживаем усилия, направленные на то, чтобы мы могли обсуждать ракетный потенциал на европейском континенте. Это один из моментов, которые администрация [США] готова рассматривать, предполагая, конечно, <...> что со стороны России будет некоторая степень взаимности в ответ", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что Пентагон поддерживает переговорный процесс, направленный на снижение напряженности, и со своей стороны делает все возможное, чтобы "способствовать плодотворности переговоров".

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее сообщила, что американская сторона на переговорах в Женеве с Россией по гарантиям безопасности заявила, что Вашингтон открыт для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе в свете прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.