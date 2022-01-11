Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили обстановку в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил в понедельник по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли и Залужный "продолжили обмен взглядами и оценкой развивающейся ситуации в области безопасности в Восточной Европе".

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - утверждал также Батлер.