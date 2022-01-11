США считают недопустимыми угрозы Ирана в адрес экс-сотрудников администрации Трампа

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают недопустимыми угрозы со стороны иранских должностных лиц в адрес сотрудников администрации бывшего президента США Дональда Трампа, которые отвечали за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать угрозы в адрес бывших должностных лиц, отвечавших за военную операцию, в результате которой два года назад был убит Сулеймани. "Мы, конечно, видели, как иранские чиновники публично высказывались о лицах из предыдущей администрации, даже до санкций, введенных в эти выходные. И это недопустимо", - сказала Псаки.

"Как у американцев, у нас есть разногласия по вопросам политики, политики в отношении Ирана и другим вопросам, конечно. Но мы едины в нашей решимости противостоять угрозам и провокациям. Мы едины в защите нашего народа, и мы собираемся защищать свой народ", - добавила она. Пресс-секретарь не уточнила, о каких именно высказываниях идет речь, подчеркнув, что они "были публичны высказаны и доступны каждому".

8 января Иран добавил более 50 лиц в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством Сулеймани и аль-Мухандиса. Санкционный список пополнили, в частности, действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военнослужащие.