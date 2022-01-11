Представители США и Турции обсудили ситуацию в мире, на Украине и в Казахстане

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном ряд текущих вопросов мировой повестки, включая ситуацию на Украине и в Казахстане. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в понедельник по итогам телефонных переговоров.

Согласно нему, Салливан и Калын "обменялись мнениями по целому ряду региональных вопросов, включая ситуацию в Казахстане". Они согласились "с важностью поддержания стабильности и единства в Боснии и Герцеговине, а также работы по деэскалации и нормализации обстановки на Кавказе". Салливан также "отметил острую необходимость поддержания усилий по прекращению конфликта в Эфиопии"

Кроме того, стороны "обсудили текущие усилия в координации с союзниками и партнерами" по ситуации на Украине и подчеркнули важность дипломатического подхода в предотвращении напряженности в регионе.

В ноябре и декабре прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз выступал с предложением оказать России и Украине посредничество для "деэскалации напряженности".