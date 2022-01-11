СМИ: сотни сирийцев воспользовались амнистией властей на западе провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Комиссия по урегулированию гражданского статуса бывших боевиков и дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы, приступила к работе в районе Эш-Шимейтия на западе провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в понедельник агентство SANA, проживающие там сирийцы воспользовались предоставленной правительством амнистией, что позволит им избежать судебного преследования со стороны властей.

По его информации, несколько сотен человек прошли проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности и теперь смогут вернуться к нормальной жизни.

Один из предводителей местных племен шейх Абдалла Шаллаш в интервью агентству приветствовал процесс национального примирения, который позволит жителям, получившим амнистию, принять участие в экономическом возрождении страны. "Большинство приветствует инициативу правительства, - отметил он. - Для тех, кто совершил ошибку и разыскивался властями, - это реальный шанс вернуться в объятия родины". По словам шейха, от граждан поступают положительные отзывы о работе комиссии и открывающихся перспективах трудоустройства.

По сведениям агентства SANA, с середины ноября 2021 года в Дейр-эз-Зоре, административном центре одноименной провинции, в городах Меядин и Бу-Кемаль свой гражданский статус урегулировали свыше 22 тыс. человек.

В октябре 2021 года завершилась реализация соглашения о национальном примирении в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.