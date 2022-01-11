Неофиту стал единственным соискателем мандата на президентство от правящей партии Кипра

НИКОСИЯ, 11 января. /ТАСС/. Лидер правящей на Кипре партии "Демократический сбор" (ДИСИ) Авероф Неофиту оказался единственным политиком, который подал в регистрационную комиссию до истечения крайнего срока в понедельник заявку на участие во внутрипартийных выборах с целью избраться официальным кандидатом в президенты страны от ведущей политической силы острова. Об этом сказано в сообщении на сайте ДИСИ.

"С чувством ответственности перед членами "Демократического сбора" и всем народом я представил сегодня свое заявление о выдвижении кандидатом от нашей партии на президентских выборах 2023 года. В ближайшие годы у нас появятся значительные возможности улучшить жизнь всех наших сограждан", - приводит ДИСИ слова из заявления своего председателя.

Неофиту сказал, что его цель состоит в том, чтобы у страны была современная модель развития экономики, где важную роль играли бы экологически чистая и цифровая составляющие, в том, чтобы построить "государство всеобщего благосостояния, которое примет слабых" и будет базироваться на "институционально гарантированной прозрачности и абсолютной подотчетности". Самой же главной реформой в жизни страны лидер ДИСИ назвал решение кипрской проблемы, потому что население острова, по его словам, хочет жить "на свободном и воссоединенном Кипре".

В то же время Неофиту признал, что на этом пути "Кипр столкнется с огромными проблемами", в том числе "с неуправляемой Турцией, с перестраивающейся Европой, с очень изменчивой геополитической средой", а также с внутрикипрскими социальными и экономическими проблемами.

Маневры двух политиков

В минувшую пятницу Неофиту призвал главу кипрского МИД Никоса Христодулидиса также подать заявку о намерении претендовать на партийную номинацию в качестве кандидата в президенты от "Демократического сбора". Если бы она была подана, то Неофиту собирался сразу же формально подать в отставку и созвать внутрипартийные выборы нового лидера ДИСИ, который автоматически стал бы и кандидатом в президенты. Цель такого шага состояла в том, чтобы не допустить выдвижения Христодулидиса в качестве независимого кандидата и тем самым избежать раскола политических элит и руководящих рядов самой ДИСИ.

Однако в минувшее воскресенье Христодулидис отказался от участия в этом сценарии и уже сам объявил об отставке с 11 января с поста главы внешнеполитического ведомства. При этом он дал понять, что "был бы заинтересован в участии в президентских выборах 2023 года" при условии, что его кандидатура привела бы к более широкому сотрудничеству политических сил, но выдвинуться в президенты он будет готов только после "диалога с обществом", включая избирателей "Демократического сбора". Получается, что своим уходом с должности главы МИД Христодулидис фактически развязал себе руки для участия в президентской кампании.

Как отмечает кипрская пресса, с учетом того, что Неофиту оказался единственным соискателем номинации на участие в президентских выборах от ДИСИ, то новые выборы партийного лидера теряют всякий смысл и, соответственно, проведены не будут. Более того, намеченный на 12 марта специальный избирательный съезд этой партии фактически будет теперь пустой формальностью, превратившись в процедуру предоставления Неофиту со стороны 1,8 тыс. делегатов на безальтернативной основе кандидатского мандата на участие в президентских выборах от "Демократического сбора".