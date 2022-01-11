СМИ: ракета КНДР упала вне японской исключительной экономической зоны в Японском море

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Ракета, запущенная во вторник КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным правительственных источников агентства, информации о каком-либо ущербе японской территории в результате запуска также не поступало. В то же время тип ракеты, которая могла быть баллистической, все еще устанавливается, отмечает агентство.

При канцелярии премьер-министра Японии начал работать оперативный штаб по сбору и анализу информации, связанной с очередным запуском Пхеньяна. Министерство обороны страны в свою очередь также занимается сбором информации.

О запуске снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря ранее сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Как отметило агентство Yonhap, военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель министерства национальной обороны Южной Кореи в понедельник заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР 5 января ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а запуск 5 января был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что запуск ракеты 5 января "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".