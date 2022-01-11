Политик ФРГ заявил, что поставки оружия не вносят вклада в повышение безопасности Украины

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Поставки оружия на Украину не стали бы вкладом в деэскалацию ситуации, напротив, они нарушили бы переговорный процесс. Об этом заявил представитель германской партии "Союз-90/"зеленые" по вопросам внешней политики Юрген Триттин в интервью, которое опубликовано во вторник в газетах редакционной группы Funke.

"Тот, кто хочет деэскалации, не должен усиливать напряженность, поставляя оружие в зоны военных конфликтов. Поставки оружия на Украину создают поводы для новой эскалации и срывают переговоры. Кроме того, они не вносят никакого вклада в повышение безопасности Украины", - сказал он.

Одновременно с этим политик заявил, что Киев "имеет право ожидать поддержки ради сохранения территориальной целостности".

Как заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет моральную ответственность за будущее Украины, в противном случае он пригрозил "серьезными последствиями для двусторонних отношений". Отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать это заявление, кабмин Германии заявил, что делает ставку на дипломатию, поскольку войной конфликт не решить.

Правительство Германии не поставляет вооружения в страны, где идут военные конфликты.