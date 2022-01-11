СМИ: Токио с 2023 года приступит к разработке электромагнитных пушек как средства ПРО

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено с 2023 финансового года приступить к полномасштабной разработке электромагнитных пушек, способных сбивать гиперзвуковые ракеты. Их практические испытания предполагается начать примерно через пять лет, сообщила во вторник газета Sankei со ссылкой на военное ведомство. В проекте госбюджета на 2023 финансовый год на эти цели планируется выделить 6,5 млрд иен (более $56 млн).

Такое оружие основано на использовании технологии, получившей также название "рельсотрон", которая позволяет разгонять снаряд за счет электромагнитного поля. В ходе предварительных исследований уже была достигнута стартовая скорость более 2 000 м/с, что выше, как утверждается, чем у современных гиперзвуковых ракет.

ВМС США активно занимались разработкой рельсотронов, которые в ходе испытаний успешно сбивали гиперзвуковые мишени. Однако сейчас от этих исследований было решено отказаться. Трудности возникли в создании особо мощных, но компактных источников электроэнергии, которые необходимы для оснащения такими пушками кораблей.

В то же время, по данным газеты, японские частные компании опережают США в разработке таких технологий. Токио надеется использовать их при практическом создании недорогого электромагнитного оружия, предназначенного для военно-морских сил.

С другой стороны, как сообщается, рельсотрон не слишком эффективен в отношении гиперзвуковых ракет и планирующих блоков, способных менять траекторию полета. Японские военные пока не имеют даже теоретических разработок, которые можно применить для надежного перехвата таких систем.

В связи с этим помимо создания новых средств ПРО Токио все больше склоняется к оснащению своего надводного и подводного флота ракетами дальностью порядка 1 000 км, способными наносить удары по базам на территории противника. Правительство Японии считает, что это будет эффективным средством сдерживания, отмечает Sankei.