Республика Корея осудила ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине осудил осуществленный КНДР новый ракетный пуск. Об этом сообщила во вторник администрация южнокорейского лидера.

"Участники заседания проанализировали действия Северной Кореи и выразили глубокое сожаление по поводу последнего ракетного запуска, который произошел в то время, когда ситуация в регионе является крайне напряженной", - отмечается в сообщении. Участники встречи призвали КНДР воздержаться от действий, дестабилизирующих обстановку и возобновить диалог с мировым сообществом.

Члены СНБ заслушали отчет председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея генерала Вон Ин Чхоля и высказались за укрепление сотрудничества Сеула и Вашингтона в вопросах проведения подробного анализа обстоятельств запуска и принятия необходимых ответных мер, говорится в сообщении.

По данным КНШ, 11 января в 07:27 утра по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Южнокорейские военные совместно с американскими коллегами пытаются определить дальность, высоту и другие характеристики полета ракеты, которая могла быть запущена в рамках зимних учений войск КНДР.

Ранее в ООН США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также осудили произведенный КНДР 5 января ракетный запуск, назвав его "явным нарушением резолюций СБ ООН".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В то же время южнокорейские эксперты считают это заявление преувеличением, отмечая, что у Пхеньяна пока нет технологий для создания такого оружия. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.