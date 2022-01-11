Австралийская погранслужба проверит достоверность данных из въездной анкеты Джоковича

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники австралийской погранслужбы намерены проверить достоверность сведений, указанных сербским теннисистом Новаком Джоковичем при заполнении въездной анкеты. Об этом во вторник сообщает газета The Australian.

По ее данным, сербский теннисист "солгал, заявив в своей въездной анкете, что не совершал международных поездок в течение 14 дней, предшествовавших его прибытию в Мельбурн". Как стало известно из документов, опубликованных по решению федерального суда Австралии во вторник, Джокович поставил галочку в графе "Нет", отвечая на вопрос о своих поездках в последние две недели. Если выяснится, что при пересечении границы спортсмен сообщил недостоверные сведения, это может стать причиной не только для аннулирования его визы и депортации, но и для уголовного преследования. "Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации является серьезным преступлением", - цитирует издание пограничную службу Австралии, отмечая, что максимальным наказанием за такое нарушение может стать тюремное заключение на срок до 12 месяцев.

Новак Джокович был задержан вечером в среду, 5 января, в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу серба и депортировать его из страны.

Приезд первой ракетки мира в Австралию без обязательной для всех иностранцев вакцинации двумя дозами препаратов против коронавируса вызвал резко негативную реакцию в стране и стал причиной жесткой критики в адрес как самого спортсмена, так и федеральных и региональных властей страны, которые столкнулись с обвинениями в практике двойных стандартов.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.