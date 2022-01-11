В Армении заявили, что отправка военных в Казахстан не повлияет на безопасность границы

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Отправка подразделения Вооруженных сил Армении в Казахстан для выполнения миротворческой миссии в рамках ОДКБ не повлияет на безопасность государственной границы республики.

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Об этом во вторник в парламенте заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян.

"Вы знаете о численности (подразделения - прим. ТАСС), они осуществляют охрану важнейших объектов. Здесь нет никакого риска, отсутствие 100 военных никак не повлияет на ситуацию на границе", - отметил он.

Армения в рамках миротворческой миссии ОДКБ отправила в Казахстан подразделение численностью 100 военных.