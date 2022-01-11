Подозреваемому в поджоге парламента ЮАР предъявили обвинение в терроризме

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура ЮАР предъявила во вторник подозреваемому в поджоге парламента республики 49-летнему Зандиле Мафе обвинение в терроризме. Об этом сообщил телеканал eNCA.

По его данным, обвинение в терроризме стало шестым по счету, предъявленным подозреваемому. Дело слушается в суде в Кейптауне.

В ходе первого судебного заседания, которое состоялось 4 января, Мафе предъявили обвинения в двух поджогах, владении взрывными устройствами, разрушении объектов инфраструктуры. Сам обвиняемый настаивает на своей невиновности.

О личности Мафе известно мало. Местный портал News 24 отмечает, что мужчина нигде не работал, а за несколько дней до поджога ночевал на улице Кейптауна вблизи парламента.

Пожар в парламенте ЮАР в Кейптауне начался утром 2 января. Мафе был задержан в тот же день внутри здания. Согласно имеющимся данным, он проник туда ночью через окно. Пожар начался три часа спустя. Пожарные боролись с огнем почти пять суток и потушили его 6 января. Пламя практически полностью уничтожило два из трех зданий парламента. Наибольший ущерб нанесен помещениям нижней палаты, ее заседания будут временно перенесены в другое здание, поиски которого ведутся. Ряд политиков ЮАР настаивает на переезде парламента из Кейптауна в столицу Преторию.