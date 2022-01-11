Замгоссекретаря США обсудила предстоящее заседание Совета Россия - НАТО с генсеком альянса

ТАСС, 11 января. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом предстоящее 12 января заседание Совета Россия - НАТО.

"Я встретилась с Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить завтрашнее заседание Совета Россия - НАТО и необходимые действия со стороны России для снижения напряженности", - написала дипломат во вторник на своей странице в Twitter.

Она добавила, что в ходе диалога был подтвержден общий подход к России, сочетающий политику диалога и сдерживания. "Мы подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины", - указала Шерман.

"Я проинформировала Североатлантический совет о вчерашнем диалоге с Россией на консультациях по стратегической стабильности в Женеве. Соединенные Штаты привержены тесному сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами и призывают к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией", - отметила она.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9-10 января в Женеве. На 12 января в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечено совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.