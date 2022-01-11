Норвежский Минюст не видит препятствий для занятия Столтенбергом поста главы Центробанка

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /ТАСС/. Департамент законодательства Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии не видит препятствий для того, чтобы действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг мог быть назначен на должность главы норвежского Центробанка (ЦБ). Доклад департамента, переданный на прошлой неделе в Минфин, был опубликован во вторник.

"Дружба между Столтенбергом и премьер-министром [лидером Рабочей партии Йонасом Гаром Стёре] и другие общие обстоятельства не будут способствовать тому, чтобы Столтенберг был неспособен решать текущие вопросы в качестве главы ЦБ", - говорится в документе. Минфин Норвегии указал, что публикация документов стала следствием высокого общественного интереса к выбору кандидатуры на пост главы ЦБ. Правительство Норвегии может в пятницу на заседании Госсовета принять окончательное решение по этому вопросу.

Как отмечает газета Verdens Gang, большинство партий в норвежском парламенте не поддерживают кандидатуру Столтенберга. В частности, ряд политиков выражают обеспокоенность относительно того, насколько независим он будет в этой роли, учитывая его связи с правящей Рабочей партией, лидером которой он ранее являлся. Финальное решение по новому руководителю Центробанка тем не менее будет принимать правительство.

Другим наиболее вероятным кандидатом на пост главы ЦБ является его вице-президент Ида Вольден Бахе.

В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе на посту главы ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.