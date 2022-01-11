СМИ: в Ираке задержали свыше 60 сирийцев, пытавшихся нелегально пересечь границу

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Иракские силы безопасности задержали во вторник группу сирийских граждан, пытавшихся нелегально пересечь границу. Об этом сообщила телестанция Al Sumaria.

По ее данным, силовики задержали 62 человека, которые пробирались в Ирак с помощью контрабандистов с территории, неподконтрольной сирийским властям.

Источник в иракской пограничной службе сообщил телестанции, что "в отношении нарушителей границы приняты необходимые правовые меры".

Нелегальные переходы сирийско-иракской границы участились в последнее время из-за ухудшения жизненных условий в северо-восточных районах Сирии. В декабре прошлого года после вооруженного инцидента на границе власти курдской автономии на севере Ирака закрыли контрольно-пропускной пункт "Семалька" ("Фиш-Хабур"), через который поступала гуманитарная помощь в северо-восточные районы Сирии.

Как сообщило агентство Фират, заместитель спецпосланника США по Сирии Мэтт Боррелл провел 4 января переговоры в населенном пункте Камышлы с представителями курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС). Он заявил, что командование западной коалиции под эгидой США прикладывает усилия, чтобы добиться открытия "Фиш-Хабур" и наладить торгово-экономические связи между пограничными регионами Сирии и Ирака.