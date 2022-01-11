{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Надзорный орган ЕС обязал Европарламент усилить меры по защите данных

В 2020 году Европарламент нанял компанию для проведения массового тестирования на коронавирус парламентариев и официальных лиц через веб-сайт, но "не соблюдал строгие ограничения на передачу данных" через Атлантику, что и выявил орган по надзору за конфиденциальностью в институтах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Европейский надзорный орган (EDPS) обязал Европарламент в месячный срок "ликвидировать бреши" в системе защиты данных и конфиденциальности информации, в результате которых данные тестов на коронавирус незаконно попали в США через отслеживающие файлы Google и компании электронных платежей Stripe. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

По его сведениям, в 2020 году Европарламент нанял компанию для проведения массового тестирования парламентариев и официальных лиц через специальный веб-сайт, но "не соблюдал строгие ограничения на передачу данных" через Атлантику, что и выявил орган по надзору за конфиденциальностью в институтах ЕС.

С 30 сентября по 20 ноября того же года, "в течение которого трекеры оставались на веб-сайте, персональные данные, обработанные через них, были переданы в США, где расположены и Stripe, и Google", информирует европейский надзорный орган.

В заявлении EDPS выражается надежда на то, что Европарламент примет "все необходимые меры" с целью предотвращения подобных утечек в будущем.

Торговое представительство Литвы на Тайване откроется весной
В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность главы представительства
Читать полностью