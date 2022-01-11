DPA: кабмин ФРГ продлит мандат на операцию против ИГ, но формально исключит из него Сирию

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Германия собирается продлить мандат на участие вооруженных сил ФРГ в операции западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство DPA во вторник.

Ранее мандат подразумевал нахождение Бундесвера в Ираке и формально в Сирии, поскольку германские самолеты-разведчики залетали в сирийское воздушное пространство. После того как ФРГ решила больше не осуществлять такие полеты, в обновленном мандате решено упоминать лишь Ирак.

При этом неизменным остается численность военнослужащих, которые могут участвовать в операции, - 500. Действующий мандат истекает 31 января, продлить его предполагается на девять месяцев.

О продлении договорились глава МИД Анналена Бербок и глава Минобороны Кристине Ламбрехт, соответствующее письмо направлено главам парламентских фракций. Как ожидается, кабмин будет обсуждать эту тему в среду. В конечном итоге решение будет утверждать Бундестаг.