Власти Австралии заявили, что не запрашивали у Испании связанные с Джоковичем документы

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Власти Австралии не запрашивали у Испании документы, связанные с возможным нахождением сербского теннисиста Новака Джоковича в Испании перед его поездкой в Мельбурн. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Ранее газета The Australian передала, что сотрудники австралийской погранслужбы намерены проверить достоверность сведений, указанных спортсменом при заполнении въездной анкеты. По версии издания, теннисист "солгал, заявив в своей въездной анкете, что не совершал международных поездок в течение 14 дней, предшествовавших его прибытию в Мельбурн". Газета El Periodico передает, что Джокович в начале января находился в испанской Марбелье.

"Я не знаю о присутствии Джоковича и не контролирую внешние границы, - сказал глава МИД Испании. - Австралийское правительство не связывалось с нами, чтобы запросить эту документацию".

По версии The Australian, если выяснится, что при пересечении границы спортсмен сообщил недостоверные сведения, это может стать причиной не только для аннулирования его визы и депортации, но и для уголовного преследования.

Новак Джокович был задержан вечером в среду в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу серба и депортировать его из страны.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.