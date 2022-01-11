Республика Корея призвала КНДР немедленно прекратить испытания ракет

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея призвал власти КНДР немедленно прекратить испытания ракет. Об этом во вторник сообщила газета The Korea Herald со ссылкой на южнокорейское ведомство.

"Мы призываем немедленно прекратить запуски, поскольку они представляют значительную угрозу международному миру и безопасности, а также не способствуют снижению военной напряженности на фоне продолжающихся дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове", - приводит газета заявление КНШ.

В южнокорейском ведомстве подчеркнули, что недавние запуски КНДР баллистических ракет "явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН".

В штабе отметили, что южнокорейские военные обладают возможностями для обнаружения и перехвата ракет, а также продолжают укреплять системы реагирования.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Южнокорейские военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда.

Ранее в ООН США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония призвали КНДР отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они также осудили произведенный КНДР 5 января ракетный запуск, назвав его "явным нарушением резолюций СБ ООН".