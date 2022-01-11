Эксперт: Киеву нужен диалог с Москвой, иначе Запад и Россия договорятся за спиной Украины

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Киев должен инициировать прямой диалог с Москвой, чтобы не допустить договоренностей Запада и России по Украине за ее спиной. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Время для Украины крайне сжалось, и в ближайшие месяцы фактически будет решаться будущее страны, региона. Это время, когда украинское руководство должно показывать готовность идти на сложные компромиссы и должно выступать инициатором прямого диалога, возможно, с РФ, в рамках которого и возможно решить большинство украинско-российских проблем", - сказал эксперт.

По его словам, переговоры между США и РФ, РФ и НАТО, в формате ОБСЕ об Украине, которые идут без Украины, демонстрируют, что "геополитическая конъюнктура вокруг страны сложилась не очень хорошая". "Без активной позиции, без прямого диалога с Россией для Украины остается огромный риск относительно того, что Запад сговорится с РФ за ее спиной", - добавил Бортник.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что есть договоренность, в частности, с США, привлекать украинскую сторону к любым форматам переговоров, касающихся Украины. Украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба заверяли, что в ходе таких контактов работает принцип "ничего об Украине без Украины".

Президент Украины 10 декабря заявил, что не исключает прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер ранее, комментируя слова Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.