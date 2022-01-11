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Армения и США считают необходимым восстановление процессов в рамках минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении ознакомил помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии с фактами нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонной беседы подчеркнули важность решения карабахского конфликта в рамках минской группы ОБСЕ и необходимость полноценного восстановления работы в этом формате. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Стороны подчеркнули важность мирного решения карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей минской группы ОБСЕ и необходимость полноценного восстановления работы в этом формате. Собеседники коснулись решения не терпящих отлагательства гуманитарных вопросов. Арарат Мирзоян отметил важность заявления бюро Госдепа США по вопросам Европы и Евразии касательно возвращения военнопленных, выяснения судьбы без вести пропавших и обмена останками погибших", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

По данным МИД Армении, министр ознакомил Донфрид с фактами нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Стороны обсудили процессы армяно-турецкого диалога.

В ходе беседы Мирзоян представил позицию Армении по ситуации в Казахстане, отмечается в сообщении.

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АрменияСША
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