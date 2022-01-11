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Умер бывший лидер Нигерии Эрнест Шонекан

Ему было 85 лет
Эрнест Шонекан Reuters
Описание
Эрнест Шонекан
© Reuters

ПРЕТОРИЯ, 11 января. /ТАСС/. Бывший глава нигерийского государства Эрнест Шонекан умер во вторник в Лагосе в возрасте 85 лет. Об этом сообщила нигерийская газета Premium Times.

Действующий президент Нигерии Мухаммаду Бухари уже выразил свои соболезнования в связи со смертью Шонекана, назвав его "миротворцем".

Шонекан занимал высшую государственную должность в Нигерии с 26 августа по 17 ноября 1993 года в качестве главы Временного национального правительства, которое сменило в результате массовых волнений режим президента генерала Ибрагима Бабангиды. После неполных трех месяцев нахождения у власти Шонекан был смещен со своего поста в результате военного переворота во главе с генералом Сани Абача.

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