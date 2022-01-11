Власти США представили рекомендации по защите от якобы находящихся в РФ хакеров

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Американские ведомства, занимающиеся обеспечением безопасности в киберпространстве, подготовили для различных организаций и специалистов в США рекомендации по защите от хакеров, которые, по версии американской стороны, находятся в России. Документ опубликован во вторник.

Рекомендации разработаны совместно Агентством по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Они отмечают, что представили данный документ для противодействия угрозам в киберпространстве в отношении "важнейшей инфраструктуры США". В указанных материалах, по версии их составителей, приводится "обзор киберопераций, поддерживаемых российскими властями, часто наблюдаемые тактики, техники и методы".

Ведомства, в частности, советуют своевременно обновлять программное обеспечение, применять антивирусные программы, использовать многоступенчатые системы подтверждения личности пользователей, иметь проработанные планы на случай кибератак. В документе приводится техническое описание якобы применяемых указанными хакерами киберсредств.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в 2021 году особую актуальность в США. Кибератакам повергся ряд крупных компаний. В их числе американское подразделение бразильской мясоперерабатывающей компании JBS SA и производитель программного обеспечения Kaseya. Власти США утверждали, что за нападениями стоят хакеры, вероятно, находящиеся в России.

Президент России Владимир Путин в июне 2021 года назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес РФ в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отметил, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов и в связи с атакой на Kaseya.