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Протесты в Казахстане

Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан

В частности, стало невозможно экспортировать оружие и боевые машины, а также химические вещества и прочие средства, которые могут быть использованы для разгона демонстрантов

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Чехия приостановила выдачу лицензий национальным предприятиям и компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут быть использованы для разгона демонстрантов. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение.

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Решение о приостановке выдачи лицензий принял глава МИД Чехии Ян Липавский. В Казахстан, в частности, стало невозможно экспортировать оружие и боевые машины, а также химические вещества и прочие средства, которые властями этой среднеазиатской страны могут быть использованы для разгона демонстрантов.

В прошлом году чешский экспорт в Казахстан ныне приостановленных для ввоза в эту страну материалов составил €330 тыс. В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, эта сумма составляла €3,8 млн.

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КазахстанЧехияПротесты в Казахстане
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