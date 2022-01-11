Чехия приостановила экспорт военной техники и оружия в Казахстан

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Чехия приостановила выдачу лицензий национальным предприятиям и компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут быть использованы для разгона демонстрантов. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение .

Решение о приостановке выдачи лицензий принял глава МИД Чехии Ян Липавский. В Казахстан, в частности, стало невозможно экспортировать оружие и боевые машины, а также химические вещества и прочие средства, которые властями этой среднеазиатской страны могут быть использованы для разгона демонстрантов.

В прошлом году чешский экспорт в Казахстан ныне приостановленных для ввоза в эту страну материалов составил €330 тыс. В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, эта сумма составляла €3,8 млн.