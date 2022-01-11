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Кризис на Украине

Псаки: рано говорить, серьезно ли РФ относится к дипломатическому решению вокруг Украины

США продолжают следить за действиями ВС РФ у границы с Украиной, отметила пресс-секретарь Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Власти США считают, что пока рано судить, серьезно ли РФ относится к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. С таким утверждением выступила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Во-первых, я скажу, что еще слишком рано говорить, серьезно ли РФ настроена на дипломатический путь, готовы ли они серьезно и добросовестно вести переговоры <...> Или же они будут использовать переговоры как предлог для заявлений о том, что дипломатия не могла сработать", - утверждала она.

Псаки при этом добавила, что США продолжают следить за действиями ВС РФ у границы с Украиной, считают дипломатию лучшим путем для деэскалации.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеПсаки, Джен
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